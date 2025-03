8 Marzo. Paolo Capone, Leader UGL: “Donne motore del futuro, ma serve abbattere le barriere nel lavoro”

“L’occupazione in Italia continua a crescere, segnando un nuovo record con 24,22 milioni di lavoratori e un tasso di occupazione del 62,8% nel mese di gennaio, il livello più alto dal 2004. Il Governo Meloni ha ottenuto risultati storici nell’incremento dell’occupazione femminile, dimostrando un’inversione di tendenza significativa e ponendo le basi per una maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro.

Nonostante questi progressi, il Rapporto Cnel-Istat evidenzia come persistano ancora barriere che ostacolano il pieno sviluppo professionale femminile, tra cui il cosiddetto ‘tetto di cristallo’ e le disparità territoriali, soprattutto nel Mezzogiorno. Secondo il Dossier Donne 2025 dell’Inail, peraltro, calano nel 2024 gli infortuni femminili sul lavoro (-1,3%), un dato positivo che va nella giusta direzione.

In tale contesto, l’UGL ha organizzato il premio ‘Donne di Lavori, Donne di Valori’, non solo come riconoscimento del contributo straordinario delle lavoratrici, ma anche come messaggio forte sull’importanza di proseguire sulla strada delle riforme per garantire pari opportunità e valorizzazione del talento femminile. Celebrare le donne significa riconoscere il loro ruolo essenziale nella costruzione di un futuro migliore per tutti. Oggi più che mai, è necessario continuare a investire in politiche che tutelino la dignità e il lavoro femminile, affinché ogni donna possa esprimere appieno il proprio potenziale.

Il premio che verrà consegnato nel corso dell’evento, rappresenta una spinta ulteriore verso un futuro in cui il lavoro femminile sia sempre più riconosciuto, rispettato e valorizzato”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale UGL, in merito al Rapporto ISTAT-CNEL e ai dati INAIl presentati in vista della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. In tale occasione, l’UGL ha organizzato l’evento “Donne di Lavori, Donne di Valori”, che si terrà al Teatro Rossini a Roma, l’8 marzo, alle ore 19.00, in cui avrà luogo la premiazione di alcune donne eccellenti, distintesi in diversi ambiti per la loro professionalità.

comunicato stampa