Bando: Regione Calabria e sistema camerale regionale a supporto delle imprese

Lamezia Terme, 06/3/2025 – E’ già attivo e scade il prossimo 18 Marzo alle ore 21:00 l’ “Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi alla realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” rivolto alle imprese e promosso dalla Regione Calabria – Dipartimento Salute e Welfare Settore n.4 “Prevenzione e Sanità Pubblica” – da Unioncamere Calabria e dalle Camere di commercio calabresi in attuazione all’accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il bando rappresenta una importante opportunità a favore delle imprese poiché prevede la concessione di finanziamenti per progetti di formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoriamente prevista per legge a carico dei datori di lavoro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro al fine di accrescere la consapevolezza dei rischi presenti nei contesti produttivi e promuovere l’adozione delle più corrette misure di prevenzione.

La dotazione finanziaria complessiva destinata all’iniziativa della Regione Calabria è di euro 343.228,00 ripartita tra le Camere di commercio del territorio calabrese che provvederanno alla erogazione. Sono i beneficiari dell’avviso i lavoratori e i preposti di imprese aventi le seguenti classificazioni ATECO: – C23: Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi; – C33: Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature; – E: Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento; – F41: Costruzione di edifici; – F42: Ingegneria civile; – F43: Lavori di costruzione specializzati.

I progetti formativi possono essere presentati da: a) Impresa singola o più imprese nella forma di ATI/ATS costituita o costituenda; b) Un soggetto accreditato dalla Regione Calabria per la formazione nell’ambito della “Formazione continua”. Le imprese potranno presentare alla Camera di commercio territorialmente competente i progetti formativi rivolti ai propri lavoratori e preposti, anche percettori di ammortizzatori sociali o con contratti di apprendistato, nell’ambito della formazione continua rivolta ai dipendenti.

comunicato stampa