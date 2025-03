Beni confiscati: audizione al CNEL del direttore ANBSC

Nell’ambito delle attività del “Forum Imprese e Legalità”, coordinato dal consigliere Tulio Marcelli, si è tenuta oggi, 6 marzo, presso il CNEL l’audizione del Direttore dell’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), Prefetto Maria Rosaria Laganà e del Direttore generale dalla Direzione Generale Beni mobili e immobili sequestrati e confiscati, Dott.ssa Maria Rosa Turchi. All’audizione, oltre ai componenti del “Forum” hanno preso parte anche il Vice Presidente Floriano Botta e il Segretario Generale del CNEL Massimiliano Monnanni.

Il Prefetto Laganà e la Dott.ssa Turchi hanno illustrato ai presenti come il perfezionamento del processo di destinazione dei beni abbia portato nell’ultimo anno a risultati ragguardevoli per l’Agenzia, grazie alle misure implementate attraverso la Piattaforma unica delle destinazioni. La Piattaforma (PUD, in acronimo), attraverso un’apposita interfaccia, consente sia ai Soggetti istituzionali – di cui all’art 48 del Codice antimafia- che agli Organismi del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di accreditarsi al fine di visualizzare ed eventualmente opzionare i beni confiscati, partecipando in maniera completamente digitalizzata al processo di destinazione.

L’audizione odierna è stata anche utile occasione di confronto, consentendo al Coordinatore del “Forum Imprese e Legalità” di sottoporre all’attenzione dell’Agenzia alcune delle osservazioni più rilevanti emerse nel corso del ciclo di 21 audizioni tenutesi al CNEL nel secondo semestre dello scorso anno.

L’attenzione è stata focalizzata, in particolare, sulle criticità che riguardano il cluster delle aziende confiscate, riscontrando in tal senso condivisione di intenti con l’Agenzia quanto ai temi ritenuti maggiormente meritevoli di interventi di modifica da apportare al Codice Antimafia.

“Con questa ultima e fondamentale audizione del nuovo Direttore dell’ANBSC che ringrazio per la disponibilità e l’attenzione che ha dimostrato nei confronti dell’attività del “Forum” – ha dichiarato il consigliere CNEL Tulio Marcelli, coordinatore del “Forum Imprese e Legalità” – chiudiamo la prima fase di un importante lavoro di ascolto e dialogo del CNEL con tutti gli stakeholder istituzionali e i diversi interlocutori del settore. Il 31 marzo, oltre a presentare un primo report analitico in materia, nel corso dell’iniziativa “Imprese sequestrate e confiscate: verso una strategia integrata di intervento”, che si terrà a Villa Lubin renderemo note le osservazioni e proposte più urgenti che il CNEL intende proporre ai decisori politici anche attraverso l’eventuale esercizio delle attribuzioni in materia di iniziativa legislativa conferite dall’articolo 99 della Costituzione”.

fonte: https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/1174/ArticleID/4925/BENI-CONFISCATI-AUDIZIONE-AL-CNEL-DEL-DIRETTORE-ANBSC