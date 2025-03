Reggio, nuovi Operatori idraulico forestali: la Città Metropolitana consegna gli attestati

Concluso a Laureana di Borrello un corso di 600 ore. Per il consigliere metropolitano Domenico Mantegna “E’ uno dei corsi maggiormente richiesti ed importanti per la tutela del territorio”



Oltre 10 attestati di qualifica di ‘Operatore idraulico forestale’ sono stati consegnati dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, presso il centro di formazione professionale di Laureana di Borrello.

Per l’occasione era presente il consigliere metropolitano delegato, Domenico Mantegna insieme al dirigente del settore Formazione, Fortunato Battaglia e il sindaco di Laureana di Borrello, Alberto Morano.

“Il corso è durato 600 ore – ha detto Mantegna – e ha consentito ai partecipanti di acquisire competenze specifiche per un settore molto importante. E’ uno dei corsi maggiormente richiesti e partecipati in quanto – ha aggiunto – svolge un ruolo strategico e significativo per il nostro territorio per la difesa e conservazione del suolo, nella gestione delle acque e prevenzione di incendi boschivi ed interventi idraulico agrari”.

comunicato stampa