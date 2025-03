Questa mattina alle 10:04 locali (le 2:04 italiane) fuori dall’area poligono di Pocheon, distante 42 km da Seul, un caccia, precisamente un jet KF-16, ha incidentalmente sganciato otto bombe Mk-82 e ferito sette civili.

Come spiegato dall’aeronautica militare sud-coreana, al momento dell’incidente era in corso un’esercitazione di addestramento di manovre a fuoco vivo.

La stessa aeronautica si è già scusata per l’accaduto e ha garantito l’avviamento di un’indagine per scoprirne le cause.

