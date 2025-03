Tajani a Bruxelles incontra i Commissari Europei al Commercio e alla Difesa

Durante la missione a Bruxelles in occasione del Consiglio europeo dedicato all’Ucraina ed alla difesa europea, il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha avuto una serie di colloqui con alcuni Commissari Europei.

In particolare, con il Commissario con delega al Commercio Maroš Šefčovič, il Ministro ha sottolineato la priorità italiana a favore del dialogo con la nuova Amministrazione statunitense per garantire il libero commercio a livello internazionale e per tutelare le imprese e le esportazioni europee.

Tajani ha quindi illustrato la strategia italiana volta a rafforzare l’export nei vari mercati emergenti e auspicato che da parte UE si estenda la rete degli accordi di libero commercio con i Paesi terzi. Il Commissario ha aggiornato il Ministro sui suoi incontri a Washington dello scorso febbraio. I due interlocutori hanno concordato sulla necessità di mantenere uno stretto coordinamento a livello europeo sul tema dei dazi, in un’ottica non escalatoria e di dialogo.

Con il Commissario per la difesa e lo spazio Andrius Kubilius, è stato affrontato il tema della sicurezza europea, a partire dal programma Rearm Europe presentato dalla Presidente Von der Leyen, proseguendo nel sostegno anche alle altre politiche UE per la competitività e la crescita. Tajani ha espresso apprezzamento per la possibilità di attivare la clausola di salvaguardia nazionale nel Patto di stabilità e crescita e la creazione di un nuovo strumento finanziario dell’UE. Tajani ha ribadito come serva piena complementarietà e coerenza con la NATO, il cui pilastro europeo deve essere rafforzato, e espresso l’auspicio che il Libro Bianco sul futuro della difesa europea contenga una strategia politica chiara in questo senso.

I due interlocutori hanno convenuto infine sull’importanza di una cooperazione industriale con i nostri alleati, a partire dagli Stati Uniti, per sviluppare una deterrenza credibile e con il Regno Unito che è parte integrante della sicurezza europea.

fonte: https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/03/tajani-a-bruxelles-incontra-i-commissari-europei-al-commercio-e-alla-difesa/