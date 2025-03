USA: rinvio dazi auto Canada e Messico

Rinviata l’entrata in vigore dei dazi USA sulle importazioni di automobili dal Canada e dal Messico. E’ quanto confermano da Washington esponenti del governo Trump. Ricordiamo che la legge sui dazi è attiva da giorno 4 Marzo.

Per quel che riguarda il mercato dell’automotive invece “Le tariffe reciproche entreranno in vigore il 2 Aprile”. E’ quanto stabilito dal Presidente USA, sull’effettiva entrata in vigore dei dazi per il settore, dopo averlo concertato con i vertici delle varie automobilistiche: Stellantis, Ford e General Motors. Lo ha riferito, Karoline Leavitt, portavoce ufficiale del governo.

HTTH