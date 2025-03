Vicenza. Sequestrati oltre 2 kg di cocaina. Un soggetto arrestato

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza prosegue nella costante intensificazione della propria azione di contrasto ai traffici illeciti e di repressione delle condotte di traffico e consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, attraverso l’impiego quotidiano di numerosi equipaggi operativi impiegati in tutta la provincia berica.

In tale contesto, negli scorsi giorni, i militari della Tenenza di Noventa Vicentina, durante un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo di polizia nei confronti di un soggetto di nazionalità marocchina, formalmente residente nella provincia di Verona, a bordo di un’autovettura, nel Comune di Lonigo (VI).

Gli evidenti segni di nervosismo mostrati sin da subito dal soggetto fermato unitamente alla circostanza che lo stesso risultava gravato sia da numerosi precedenti specifici di polizia anche recenti, nonché da un provvedimento di espulsione, emesso dal Questore di Verona, hanno condotto i militari operanti ad effettuare un più approfondito controllo. Tale attività ha permesso di rinvenire, all’interno dell’autovettura del soggetto, occultata sotto il sedile anteriore lato passeggero, una busta con all’interno nr. 2 panetti di cocaina dal peso complessivo peso di 2.306 grammi.

Oltre alla sostanza stupefacente i militari hanno sottoposto a sequestro nr. 2 telefoni cellulari, nonché l’autovettura in uso al soggetto. Il soggetto controllato è stato posto in custodia cautelare in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le attività svolte dalla Guardia di Finanza di Vicenza testimoniano il costante impegno assicurato dal Corpo nella incessante opera di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’impiego ordinario di equipaggi su strada nonché delle unità cinofile in forza al Gruppo di Vicenza.

Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte della polizia giudiziaria operante/su delega della Autorità Giudiziaria e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna. Il comunicato è diffuso a seguito di autorizzazione della competente A.G. ricorrendo motivi di pubblico interesse.