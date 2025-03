Visita tecnica del Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani presso lo stabilimento HITACHI RAIL di Reggio Calabria

Reggio Calabria, 6 marzo 2025 – Oggi si è svolta una visita tecnica presso lo stabilimento HITACHI RAIL di Reggio Calabria, organizzata dal Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI). L’evento ha visto la partecipazione del Segretario Generale Ing. Valerio Giovine e del Preside Ing. Giuseppe Andrea Maiolo, che hanno avuto l’opportunità di approfondire le tecnologie e i processi produttivi utilizzati nello stabilimento, un punto di riferimento per l’industria ferroviaria nazionale ed internazionale.

Durante la visita, i rappresentanti del CIFI hanno potuto osservare da vicino le fasi di progettazione, sviluppo e realizzazione dei moderni veicoli ferroviari, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche che contraddistinguono HITACHI RAIL come leader nel settore.

È stato un momento di confronto utile per il Collegio, che da sempre promuove l’aggiornamento e la formazione dei professionisti del settore ferroviario. Il Segretario Generale, Ing. Valerio Giovine, ha sottolineato l’importanza di tali occasioni di aggiornamento per il Collegio, evidenziando come la visita contribuisca a rafforzare la sinergia tra il mondo accademico e l’industria, nonché la centralità dell’innovazione nel settore ferroviario.

Anche il Preside, Ing. Giuseppe Andrea Maiolo, ha espresso il proprio apprezzamento per l’eccellenza tecnologica mostrata dallo stabilimento HITACHI RAIL, sottolineando il valore di questo tipo di collaborazione tra professionisti e aziende, fondamentale per il futuro del trasporto ferroviario in Italia. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento, in cui si sono discusse le sfide e le opportunità che il settore ferroviario italiano sta affrontando, con l’auspicio di continuare a promuovere la crescita e lo sviluppo del comparto.”

comunicato stampa