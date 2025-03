8 Marzo, Caligiuri:” Se è vero che tanta strada è stata fatta, è altrettanto vero che tanta ancora dobbiamo farne”

L’otto marzo rimane una giornata di lotta, come lo è stata per generazioni e generazioni di donne, che hanno rivendicato diritti e libertà: hanno ottenuto conquiste sociali molto importanti, ma che ancora oggi sono ben lontane dal potere essere definite paritarie, in Italia e anche in Calabria, che è comunque una regione che ha fatto sempre della difesa e della battaglia di parità uno dei suoi elementi cardine chiave.

Oggi le donne sono mediamente più istruite degli uomini, ma c’è ancora una grandissima differenza e carenza per tutto quello che riguarda le lauree e i corsi di studio scientifici, che rimangono ancora, purtroppo una prerogativa principalmente maschile e, questo si tramuta in una minore opportunità sul lavoro e in un minore talento presente in quei settori nella nostra società.

Le donne continuano a essere pagate mediamente meno rispetto agli uomini che hanno pari qualifica e faticano maggiormente ad affermare il loro ruolo nella società. Una realtà, insomma, di fronte alla quale non è possibile voltarsi dall’altra parte: è una verità brutale, dura, che riguarda la nostra società e sulla quale tutti ogni giorno dobbiamo essere impegnati. Anche i fenomeni più odiosi e devastanti, come la violenza di genere, alla fine affondano le loro radici profonde in una società patriarcale, in una società che non porta avanti un principio di uguaglianza e di parità vero e reale.

Dal linguaggio all’economia, dall’organizzazione della vita familiare alla cultura, ogni ambito può dare un contributo determinante a far sì che finalmente l’8 marzo possa essere festeggiato. Se è vero che tanta strada è stata fatta, è altrettanto vero che tanta ancora dobbiamo farne. Auguri a tutte le Donne!

comunicato stampa Maria Josè Caligiuri Segretaria Regionale Azzurro Donna Calabria Responsabile per le Politiche del Sud