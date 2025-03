Fisiosanisport Reggio BIC schiaccia Vigo la qualificazione è ad un passo

In un match che passerà alla storia come uno dei più emozionanti di questa Eurocup 2025, la Fisiosanisport Reggio Bic ottiene una vittoria fondamentale contro il Club Amfiv Vigo. Con il punteggio finale di 58-69, la squadra reggina si avvicina alla qualificazione per la fase successiva, che si disputerà in Turchia.

Dopo un avvio sprint, la partita ha vissuto momenti di grande equilibrio, con gli spagnoli che hanno quasi ristabilito la parità. Tuttavia, con determinazione e carattere, i ragazzi di coach Antonio Cugliandro sono riusciti a contenere gli attacchi avversari e a riprendere il controllo del match.

Primo quarto: equilibrio e tensione

L’incontro si apre con grande attenzione da parte di entrambe le squadre, consapevoli dell’importanza della posta in palio. Sul finale del primo parziale, Vigo tenta l’allungo, ma la Fisiosanisport Reggio BIC resiste con caparbietà, chiudendo in svantaggio di soli quattro punti sul 21-17 per gli iberici.

Secondo quarto: lo show della Fisiosanisport

Il secondo periodo è un vero spettacolo per i presenti e per i numerosi spettatori collegati da tutto il mondo. La formazione reggina alza il ritmo e riesce a ribaltare la situazione grazie a un gioco corale straordinario, guidato dal thailandese Sripirom e dal brasiliano Clemente. Pimkorn, altro talento thailandese, infila due triple decisive che ampliano il gap. Vigo accusa il colpo e spreca diverse occasioni sia al tiro che dalla lunetta, permettendo alla Fisiosanisport di chiudere avanti 31-38.

Terzo quarto: la reazione spagnola

Nel terzo quarto la partita cambia volto. Gli iberici rientrano in gara con determinazione, riuscendo a ridurre lo svantaggio. Clemente, vero trascinatore dei reggini, cerca di mantenere il divario, ma il suo quarto fallo personale lo costringe a uscire temporaneamente dal campo. Coach Cugliandro inserisce Carvalho, che prova a tenere alta l’intensità difensiva. Un episodio chiave si verifica a 40 secondi dalla fine del quarto, quando un fallo in attacco di Carvalho con canestro annullato, su un fischio discutibile, consente agli spagnoli di riportarsi a un solo punto di distanza. La frazione si chiude sul 50-51 per la Fisiosanisport.

Ultimo quarto: la Fenice reggina

Il finale di partita è un crescendo di emozioni. Entrambe le squadre lottano con grinta, consapevoli dell’importanza della vittoria. Qualche fischio arbitrale controverso non spegne lo spirito battagliero della Fisiosanisport, che con forza e determinazione si rialza dalle difficoltà. Sripirom e Clemente si prendono la squadra sulle spalle, riportando il vantaggio in doppia cifra. Una tripla di Pimkorn porta Reggio a +14, mettendo di fatto la parola fine alla gara. Con una difesa solida e palloni recuperati nei momenti cruciali, la Fisiosanisport chiude il match con una vittoria pesantissima in chiave qualificazione.

Ora basta un’altra vittoria per ottenere l’accesso matematico alla fase successiva in Turchia. Il prossimo appuntamento è già fissato: domani mattina alle 11:15 contro Tel-Aviv, in un match che deciderà le sorti della qualificazione.

Tabellino

Fisiosanisport Reggio Bic: Pimkorn 20, Likic 2, Carvalho, Ivanov, Blomquist 4, Clemente 22, Giglio, De Horta, Sripirom 21, Messina. Coach: Cugliandro.

Club Amfiv Vigo: Vilas Fernández 4, Tonner 8, Ali Mohamed 4, Knight 11, Alonso 23, De Miranda, Kolb 6, Rodriguez 2. Coach: Iglesias.

Parziali: 21-17, 10-21, 19-13, 8-18.

