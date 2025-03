Reggio, Forza Italia: “Il Consigliere Latella torna a parlare del porto, come al solito senza sapere cosa sta dicendo”

“È davvero singolare che il consigliere comunale Latella torni a parlare del porto, dopo anni in cui quest’Amministrazione lo ha abbandonato, rallentando di fatto lo sviluppo di un sistema turistico che, con il supporto del Comune, avrebbe potuto generare, in questi anni, una crescita importante per il settore. Ed ancora più singolare è il fatto che si torni a parlarne dopo l’incontro tra l’ On. Cannizzaro e i vertici dell’Autorità portuale per il rilancio definitivo del porto”. È quanto dichiarano in una nota i consiglieri di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari.

“Quest’Amministrazione non ha mai puntato sul porto in questi anni, lo dicono i fatti e lo dicono i numeri, che registrano cifre record di visite turistiche settimanali dei crocieristi per il porto della vicina Messina, e un nulla di fatto per quello di Reggio, a causa di un lavoro discontinuo da parte di chi non ha saputo programmare una strategia di accoglienza turistica degna di una città come Reggio” affermano i consiglieri.

“Sarebbe il caso – dichiarano i consiglieri – che il consigliere Latella torni (o inizi?) ad occuparsi della sua delega, quella relativa agli impianti sportivi e cbe lasci ad altri il compito di occuparsi di turismo, considerati i risultati disastrosi di quest’ Amministrazione riguardo per esempio l’aeroporto, fino a poco tempo fa a rischio chiusura ed oggi rinato grazie all’impegno di Forza Italia”.

“Occorre, infine, precisare al consigliere che, affinchè il porto possa diventare uno snodo importante per il settore croceristico, sarebbe utile percorrere una nuova strada, soprattutto in ambito turistico portuale, visti gli insuccessi precedenti del Comune che, gravemente carente di un’organizzazione strutturata, agli approdi delle navi da crociera non fa che limitarsi alla gestione degli spostamenti dei visitatori verso il centro e le principali attrazioni turistiche e nulla più ”.

comunicato stampa