Il Campidoglio incontra l’Asia: una giornata di approfondimenti su commercio, cultura, innovazione e arte

I rapporti tra l’Europa e l’Asia alla luce dei nuovi scenari internazionali. Questo il tema affrontato il prossimo 14 Marzo nell’ambito del convegno esclusivo “Il Campidoglio incontra l’Asia”, organizzato nella storica Sala della Protomoteca del Campidoglio e dedicato ad alcuni dei principali Paesi asiatici con cui l’Italia intrattiene solidi rapporti: Thailandia, Giappone, India, Vietnam e Cina.

L’evento, organizzato dall’agenzia di comunicazione Incandenza, con il Comune di Roma, il Ministero degli Esteri, le Ambasciate asiatiche presenti in Italia e con il supporto della Camera di Commercio di Roma, offrirà un’occasione di riflessione e confronto su tematiche centrali per le relazioni tra l’Asia e l’Italia, con un focus su commercio, innovazione, cultura, turismo e arte.

L’incontro si svolgerà in un programma ricco di interventi e dibattiti che vedranno la partecipazione di esperti, accademici, imprenditori e rappresentanti istituzionali. A moderare l’incontro sarà la giornalista Rai Roberta Spinelli. Tra i media partner, la rivista specializzata Madeleine e l’agenzia di stampa internazionale Artowork.

Durante l’evento, a partire dalle 10:00, sono attesi i saluti istituzionali da parte delle principali autorità locali e nazionali, tra cui il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessore al Turismo Valerio Onorato e l’Assessora al Commercio Monica Lucarelli. Interverranno anche l’Onorevole Francesca Leoncini Presidente del progetto “Il Campidoglio incontra l’Asia”, l’Onorevole Valerio Casini e il Presidente della Commissione Sociale PNRR e Grandi Eventi della Regione Lazio Luciano Nobili. A questi si aggiungeranno i rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e le Ambasciate di Cina, Giappone, Thailandia, Vietnam e India, che contribuiranno con un intervento introduttivo.

Nel corso della giornata, il programma proseguirà con una serie di sessioni tematiche. Per la Sessione 1 dedicata a Cultura e Tradizione, interverranno Diego Maiorano Professore di Storia Contemporanea dell’India all’Università degli Studi di Napoli L’Orientale e Liberato Mirenna Presidente della World Intercultural Organization.

La Sessione 2 si concentrerà su Turismo, Agricoltura e Sostenibilità, con la partecipazione di Pathumwadee Imtour Ministro per gli Affari Agricoli dell’Ambasciata della Thailandia e Valeria Minghetti Responsabile dell’Area Ricerca del Centro Nazionale di Studi sull’Economia Turistica.

Inoltre, interverranno: Elia Rosciano Presidente della Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera, Veronica Tasciotti Event Manager per il Tourism Destination Wedding e Fabio Borghese Senior EVP International Expansion di Arsenale Spa Group. Concluderanno la sessione Elena Ma Jun Presidente dell’Associazione Internazionale Turismo Culturale BEIDI, Xu Zhongling Direttore dello Studio Legale Yingke e Livio Mazzanti Export Manager di Marchesi Mazzei.

Nel pomeriggio, la Sessione 3 affronterà il tema Innovazione e Commercio, con interventi di Giancarlo Sestini Founder di Mediterranea Spa, Claudia Torrisi Presidente di Impresa Donna Confesercenti Roma e Lazio e Lilly Fazio Vicepresidente di Assovini Sicilia.

Parteciperanno inoltre Sabrina Di Giorgio Head of Public Affairs for Insurance Regions of Gruppo Generali e Lorenzo Riccardi Presidente della Camera di Commercio Italia Cina (collegato via Zoom da Shanghai).

Saranno presenti anche Nicola Alessandro Cieri membro dell’Asia Council e di RsA Asia e Matteo Adinolfi membro delle Commissioni Industria e Controllo di Bilancio delle Regioni.

La giornata si concluderà con la Sessione 4 dedicata all’Arte Contemporanea e Multilinguaggio, con interventi di Hu Lambo scrittrice ed editrice di Cina in Italia, Massimo Saretta fotoreporter certificato Leica e autore di Contrasti Asiatici e Sandro Di Stefanocompositore e direttore d’orchestra per il cinema internazionale.

Comunicato Stampa