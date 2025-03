Monfalcone (Go): Arrestato presunto responsabile di omicidio

Rintracciato a Monfalcone il presunto responsabile dell’omicidio e occultamento del cadavere di B. F. B., rinvenuto in avanzato stato di decomposizione nella sua abitazione nel pomeriggio del 5 marzo.

Nell’immediatezza del rinvenimento del cadavere sono state svolte serrate attività investigative da parte dei CC del Reparto Operativo Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Padova che hanno portato al rintraccio dell’ indagato, nascosto nell’abitazione di un conoscente.

Hanno collaborato alle ricerche anche i Carabinieri di Gorizia e Monfalcone. Erano circa 24 ore che i militari controllavano l’abitazione dove è stato localizzato ed il blitz è scattato non appena le circostanze lo hanno permesso.

Presso il Comando Provinciale di Padova, nel corso della notte, l’uomo è stato sottoposto ad interrogatorio davanti al PM della Procura della Repubblica di Padova ed ha reso dichiarazioni in merito a proprie condotte maturate durante una lite, a suo dire degenerata, probabilmente nella notte del 22 febbraio.

Sulla base anche di altri elementi indizianti a suo carico è stato quindi sottoposto a fermo per omicidio volontario da parte del Pubblico Ministero ed accompagnato presso la Casa Circondariale di Padova, in attesa dell’eventuale convalida del fermo da parte del Gip.

Sono in corso ulteriori accertamenti per meglio delineare la dinamica dei fatti. Si evidenzia che il procedimento è in fase di indagini preliminari e che l’indagato deve presumersi non colpevole fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. (Foto di repertorio)

Comunicato Stampa – Fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/arrestato-presunto-responsabile-di-omicidio