Siglato il Protocollo d’Intesa tra l’Accademia delle Imprese Europea e l’Ordine dei Biologi della Calabria

Viene ufficialmente siglato a Catanzaro l’Accordo Quadro di Collaborazione tra l’Accademia delle Imprese Europea e l’Ordine dei Biologi della Calabria. Un evento significativo che segna l’inizio di una cooperazione strategica a favore dello sviluppo e della valorizzazione del territorio calabrese, con un focus particolare sul miglioramento delle performance imprenditoriali locali attraverso l’ausilio dei biologi quali professionisti esperti nel settore. La cerimonia di firma ha visto la partecipazione del Presidente dell’Accademia delle Imprese Europea, Giuseppe Ariobazzani, e del Presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria, Domenico Laurendi.

L’accordo intende favorire la creazione di progetti comuni, lo sviluppo di studi e ricerche, e l’organizzazione di eventi di orientamento e formazione, con l’obiettivo di sostenere le imprese e la pubblica amministrazione calabrese. “Le due realtà” dichiara il Presidente di AdIE Giuseppe Ariobazzani “si impegnano a collaborare in settori di comune interesse, come la valorizzazione delle risorse locali, la promozione di innovazioni scientifiche e la diffusione della cultura della buona alimentazione e dell’imprenditorialità sostenibile. L’accordo prevede anche la realizzazione di eventi di sensibilizzazione e la progettazione di nuove strategie per il miglioramento delle performance delle imprese in vari settori, tra cui la biologia ambientale e la biologia medica.”

In particolare, il protocollo si focalizza sulla promozione del territorio attraverso il marchio di tracciabilità PIT (Prodotto Identitario Territoriale) e sulla creazione di modelli imprenditoriali che rispondano alle sfide ambientali e sociali della regione. L’Accademia delle Imprese Europea, da anni attiva nella promozione e sviluppo delle identità territoriali, e l’Ordine dei Biologi della Calabria, impegnato a tutelare e valorizzare la professione di biologo nella regione, uniscono così le forze in un progetto che mira a coniugare ricerca, innovazione e sviluppo economico e sostenibilità ambientale. “Siamo entusiasti”, ecco il commento del Presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria Domenico Laurendi “di questa collaborazione.

Siamo convinti che l’accordo rappresenti un passo importante verso il rafforzamento del sistema economico e scientifico calabrese, aprendo nuove opportunità per lo sviluppo del territorio, anche attraverso l’integrazione di tutte quelle informazioni legate ai valori nutrizionali,qualità e sicurezza dei prodotti alimentari ancor di più quelli identitari del territorio a marchio PIT. La promozione di prodotti locali garantisce dei cibi con un minor impatto ambientale, tema centrale di tutte le agende nazionali e internazionali. Ancora una volta la crescita della Calabria passa anche attraverso il lavoro dei professionisti biologi che possono trovare un’ulteriore opportunità di crescita e di lavoro. I biologi svolgono un ruolo fondamentale nel settore agroalimentare in piena sinergia con gli organismi di controllo al fine di tutelare la salute della popolazione.

comunicato stampa