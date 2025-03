Spazio: Urso incontra ministro danese Egelund, “necessario Space Act europeo”

Focus su spazio e cooperazione industriale bilaterale

Il rafforzamento della cooperazione industriale tra Italia e Danimarca, con un focus particolare sul settore spaziale, è stato al centro dell’incontro odierno a Palazzo Piacentini tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, e la ministra danese dell’Istruzione superiore e della Scienza, Christina Egelund.

Il confronto odierno assume particolare rilevanza in vista del passaggio della presidenza del Consiglio dell’UE alla Danimarca, previsto per luglio. Un focus è stato appunto dedicato al non-paper italiano sullo Spazio, già sottoscritto da Germania e Slovacchia, che chiede di orientare il futuro regolamento europeo della Commissione UE affinché non penalizzi le imprese e garantisca il pieno rispetto del ruolo degli Stati membri.

“Lo Space Act europeo, che intendiamo indirizzare anche sulla base della nostra legge nazionale sulla Space Economy, ieri approvata in prima lettura alla Camera, dovrà stimolare la competitività del comparto nel continente, evitando regole troppo rigide e inutile burocrazia che finirebbero per frenare lo sviluppo industriale del settore” ha sottolineato il ministro Urso, Autorità delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali.

Piena convergenza, infine, tra Italia e Danimarca sulla necessità di incentivare gli investimenti e sviluppare programmi europei comuni, anche nell’ambito dell’Agenzia Spaziale Europea. I due Ministri hanno, inoltre, concordato sull’importanza dell’utilizzo duale della tecnologia spaziale, in linea con quanto già fanno gli altri partner globali, promuovendo programmi e sistemi volti a rafforzare la sicurezza del continente.

