Venezia: sequestrati 470 kg di vongole veraci prive di tracciabilità sanitaria

Nell’ambito di una attività operativa finalizzata alla repressione del fenomeno della pesca abusiva in laguna, i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Chioggia hanno proceduto al sequestro di 470 Kg di vongole veraci (“tapes philippinarum”), rivenute a bordo di un veicolo commerciale, contestando illeciti relativi alla mancanza di tracciabilità sanitaria del prodotto ittico che ne garantisse la salubrità ai fini del suo consumo umano, con sanzioni che ammontano a 6.000 Euro nei confronti di due soggetti.

Durante le operazioni, veniva sottoposto a sequestro anche un natante da diporto, equipaggiato con un potente motore fuori bordo, attrezzato per la raccolta abusiva dei molluschi bivalvi, sorpreso in attività di pesca in zona preclusa ed utilizzato per lo sbarco del pescato.

Nell’ambito dello specifico settore economico della filiera ittica, le Fiamme Gialle si confermano quale valido ed efficace presidio a tutela della salute pubblica e della libera concorrenza, soprattutto alla luce del protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Veneto e il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza.

comunicato stampa Guardia di Finanza Reparto Operativo Aeronavale Venezia