Via all’iter di modifica del regolamento per la concessione in uso del Teatro “Cilea” di Reggio Calabria

È stata avviata nella VII Commissione consiliare (Istruzione, formazione e lavoro. Cultura e sport. Politiche giovanili. Tempo libero) presieduta da Marcantonino Malara la discussione sulle modifiche al regolamento per la concessione in uso del teatro comunale “Francesco Cilea” proposte dal consigliere Filippo Quartuccio. È stato proprio quest’ultimo a illustrare gli emendamenti formulati a integrazione e modifica del regolamento vigente approvato con delibera del Consiglio comunale il 3 luglio del 2019.

Diverse le novità previste nella bozza del proponente in relazione all’utilizzo della struttura e del foyer. Tra le principali c’è la possibilità di nomina, da parte del sindaco, di un Direttore artistico per la programmazione degli eventi organizzati direttamente dall’Amministrazione e per la valutazione delle istanze di utilizzo della struttura «al fine di assicurare la qualità dell’offerta culturale, la diversificazione e distribuzione variegata degli eventi e la tutela del prestigio del Teatro Cilea». Il Direttore artistico, si legge ancora nel testo proposto, «opera in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale» e l’incarico, che avrebbe durata triennale, può essere affidato, con i modi e nelle forme previste dalle norme vigenti, ad un/una esperto/a di riconosciuta e comprovata esperienza artistica e/o organizzativa nell’ambito del teatro lirico.

Altra novità inserita nella proposta riguarda la Comunicazione istituzionale e la promozione degli eventi. Nella bozza di regolamento è infatti prevista la possibilità che il sindaco nomini, anche individuandolo tra il personale dell’Ente o delle società in house del Comune, un Responsabile della Comunicazione del teatro “Cilea”, che opererebbe «in stretta sinergia» con il Direttore artistico e l’Amministrazione comunale, con il compito di gestire le pagine social nonché la creazione e gestione di un sito internet esclusivamente dedicato alla promozione degli eventi.

Nel corso dell’articolato dibattito sono intervenuti i consiglieri comunali Saverio Pazzano, che ha manifestato apprezzamento per il lavoro svolto dal collega Quartuccio proponendo una riflessione relativa all’istituzione di una Fondazione per la gestione del teatro “Cilea”, e Guido Rulli, che ha condiviso la posizione di Pazzano ribadendo anche l’idea di un gemellaggio con un altro prestigioso teatro italiano. Alla discussione ha contribuito anche la presidente della Consulta comunale per le politiche sociali e culturali, Marisa Cagliostro, che ha aggiunto ulteriori elementi di riflessione rispetto alle modifiche proposte, in particolare sulla specificità della definizione del teatro “Cilea” nel regolamento, sulla figura del Direttore artistico e sull’uso del foyer.

