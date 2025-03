8 Marzo. La Russa: “bandire una inaccettabile mentalità retrograda”

12:00 – “In occasione dell’8 Marzo desidero rivolgere la mia riconoscenza e la mia gratitudine a tutte le donne. Da sempre, il loro ruolo e il loro contributo nella società risultano fondamentali per la crescita e lo sviluppo della Nazione.

Molto è stato fatto in questi anni per ridurre le differenze culturali e salariali con gli uomini, per bandire una inaccettabile mentalità retrograda che seppur a fatica la nostra società sta finalmente debellando. Ciononostante, molto dobbiamo ancora fare per arrivare ad una vera parità di diritti.

Il rispetto delle donne, inoltre, non può e non deve mai limitarsi a parole di circostanza durante una seppur importante ricorrenza, ma è fondamentale un quotidiano impegno di tutti: dalle istituzioni fino al singolo, passando per le scuole e le famiglie. Il mio deferente e commosso pensiero, infine, va alle tante, troppe donne rimaste vittime di femminicidi e alle loro famiglie che portano nel cuore il dolore di questa perdita“.

Questo il post sulle pagine social ufficiali di Ignazio La Russa, Presidente del Senato con il quale omaggia le donne spiegandone il ruolo fondamentale nella società e condannando gli atti di violenza che subiscono quotidianamente. Il governo di Centrodestra a guida Meloni ha, appena ieri, approvato un nuovo decreto che rende il femminicidio un reato a se stante “autonomo” una vera e propria svolta nel diritto italiano.

Federica Romeo