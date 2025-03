Invecchiamento del lavoro in Italia: analisi di un fenomeno in crescita

L’invecchiamento della forza lavoro in Italia rappresenta una trasformazione profonda del panorama lavorativo, un fenomeno complesso alimentato da dinamiche demografiche e politiche pensionistiche. In particolare, i dati Istat di Gennaio 2025 evidenziano come gli over 50 occupati abbiano raggiunto la cifra di quasi 10 milioni, un incremento di oltre 5 milioni rispetto al 2005. Parallelamente, si osserva una contrazione significativa della forza lavoro under 35, con una diminuzione di oltre 2 milioni di unità nello stesso periodo.

Questo scenario delinea un mercato del lavoro in cui l’età media dei lavoratori è in costante aumento, nonostante una crescita complessiva dell’occupazione di 1,86 milioni di unità tra il 2005 e il 2025. Le cause di questa tendenza sono molteplici:

L’andamento demografico: l’Italia, come molti paesi sviluppati, è caratterizzata da un progressivo invecchiamento della popolazione, dovuto al calo delle nascite e all’aumento dell’aspettativa di vita.

Le riforme pensionistiche: l’innalzamento dell’età pensionabile ha incentivato i lavoratori più anziani a rimanere attivi, contribuendo all’invecchiamento della forza lavoro.

