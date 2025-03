L’Aquila. Incessanti richieste da danaro e minacce ai genitori, arrestato

Era già stato arrestato dai Carabinieri nell’aprile del 2023 per maltrattamenti in danno dei genitori A suo carico era stato disposto il divieto di avvicinamento. Secondo il racconto dei genitori, l’uomo, un 44enne già noto alle forze dell’ordine, si recava pressoché ogni giorno a casa dei genitori per chiedere insistentemente somme di denaro. Col passare del tempo le richieste di contante sono diventate incessanti e l’uomo ha iniziato addirittura a minacciarli di morte.

Alcuni giorni fa il padre si è rivolto con fiducia ai carabinieri per chiedere aiuto, confidando di avere molta paura e di non sapere più come gestire la situazione che si è venuta a creare. L’attività di indagine avviata dagli uomini dell’Arma ha fornito immediati riscontri al drammatico racconto dei familiari, tanto che il Tribunale di Avezzano ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’ordinanza di aggravamento di misura cautelare è stata eseguita il 19 febbraio dai Carabinieri della stazione di Celano, che hanno arrestato l’uomo e lo hanno condotto nel carcere di via San Francesco.

Si evidenzia che le persone arrestate o deferite in stato di libertà sono innocenti sino alla pronuncia della sentenza definitiva e che i provvedimenti adottati dalla Polizia Giudiziaria richiedono la necessaria verifica e convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, non implicando alcuna responsabilità accertata.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/sicurezza-incessanti-richieste-da-danaro-e-minacce-ai-genitori-arrestato