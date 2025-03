Sparatoria in un pub di Toronto: ferite 12 persone, sospetto in fuga

09:00 – Almeno 12 persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in un pub a Scarborough, un quartiere di Toronto. La polizia, in un comunicato diffuso alla stampa, ha precisato che quattro delle vittime non hanno riportato ferite mortali, mentre l’entità delle ferite delle altre persone coinvolte non è ancora nota.

Un presunto autore del gesto, descritto come un individuo che indossava un passamontagna nero, è stato visto fuggire a bordo di un’automobile argentata ed è attualmente ricercato.

Il sindaco di Toronto, Olivia Chow, ha espresso il suo profondo turbamento per l’accaduto, dichiarando di aver parlato con il capo della polizia di Toronto. Quest’ultimo le avrebbe assicurato che tutte le risorse necessarie sono state impiegate per l’indagine in corso. La polizia locale fornirà ulteriori dettagli man mano che l’indagine verrà approfondita, al momento sono sconosciute le motivazione del gesto e non si esclude nessuna matrice.

LL