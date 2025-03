Pesaro. Per vendetta sfregiava le auto parcheggiate fuori dagli stalli: denunciata 60enne

E’ stata individuata e denunciata una donna sessantenne del luogo considerata responsabile dello sfregio di alcune auto parcheggiate. Secondo quanto emerso presso l’Ufficio Denunce della Questura e a seguito di attività di indagine è emerso che la donna, per vendetta, aveva intenzionalmente rigato le auto in sosta parcheggiate fuori dagli stalli perchè ostruivano il passaggio di veicoli e persone. I fatti sono accaduti nella zona di piazzale Miccicché, in pieno centro.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/PesaroUrbino/articolo/334767cc3ab3a0d23541378540