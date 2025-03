Domotek, la favola continua: il 2^ posto è realtà. Al playoff contro Lecce

Domotek Volley-Sieco Service Ortona 2-3 (25-23, 35-37, 19-25, 26-24)

Domotek: De Santis, Stufano 12, Galipò, Zappoli 10, Picardo 5, Lopetrone, Esposito 2, Murabito 1, Pugliatti 2, Laganà 27, Soncini 4, Lazzaretto 17. All Polimeni Ass Vandir Dal Pozzo

Ortona: Pinelli 4, Pasquali, Broccatelli, Bertoli 29, Giacomini 7, Marshal 9, De Vecchio 8, Torosantucci, Rossato 22, D Giunta, Arienti, Alcantarini, Affaldano. All Francesco Denora Caporusso Ass Luca Di Pietro

Arbitri Pecoraro Sergio (Palermo) e Palumbo Christian (Cosenza)

Chi l’avrebbe mai detto. Al primo anno, da matricola, la Domotek Volley Reggio Calabria, muove ancora una volta la classifica ma, durante l’arrivo al Tiè break contro la meritevole Ortona è già festa grande. Gli amaranto chiudono al secondo posto in classifica ed affronteranno, nel primo turno di PlayOff, con il fattore campo a favore, l’Aurispa Links per la Vita Lecce.

La gara: 3 a 1 ad inizio gara. Parte forte Lazzaretto. Ortona ricuce subito sul 3-3. Combattutissimi i primi palloni.

Bene Rossato da un lato, Stufano per i locali. L’ace di Soncini firma l’8 a 7. Lazzaretto è l’uomo del set: 13 a 11 ancora con una sua giocata. Tanti, troppi errori al servizio per i locali, ma anche Ortona sbaglia tanto. Tanto equilibrio: il ventesimo punto lo sigla Picardo. (20-18). Grande rimonta ed atteggiamento per Ortona. Il 21 a 22, preoccupa Mister Polimeni che chiama TimeOut. Marshall tira fuori tutto il suo talento Stufano risponde da campione. Il set point lo firma Domenico Laganà, sempre lui, firma il colpo vincente (25-23).

Molto equilibrato il secondo set. Bellissimo il quarto punto Domotek con Soncini. Ortona sembra averne di più. Rossato e soci raggiungono il più 3. Un colpo del capitano Laganà ed un ace dello stesso riaprono i giochi. Lo stesso Laganà firma il pari(9-9). Ortona firma il contro break, 3 a 0. E’ un batti e ribatti. Il massimo vantaggio Ortona cresce fino al più 4, ed arriva perentorio il Time out di Mister Polimeni. La Domotek reagisce ed insegue. Rossato è scatenato. Un punto dopo l’altro fino al 17 a 20 ed al nuovo Time Out dei locali. Sono sei gli attacchi dalla seconda linea di Rossato(18-21). Prima Picardo, poi un ace di Lazzaretto provano a riaprire i giochi. Zappoli firma il 20 a 22. Bertoli con maestria firma il 20 a 23. Zappoli non molla ancora 21-23. 22 a 23 che passa all’ace di Lorenzo Esposito: gara riaperta e Time Out chiamato questa volta a parti invertite. Il set point porta la firma di Arienti. Il muro del tandem Stufano-Laganà esalta gli amaranto per il 24 pari. Dopo il video check, Reggio vola avanti 25 a 24, grazie ad un intuizione di Zappoli. Ortona arriva nuovamente al set point ma Stufano annulla tutto. Nuovo set point sul 26-27 annullato da Lazzaretto. Il quarto set poi è frutto di un’amnesia amaranto in mezzo al campo. Picardo la pareggia ancora. La pipe monumentale di Lazzaretto firma il vantaggio Reggino. Lazzaretto sbaglia il servizio ed è ancora parità. Bertoli si fa valere sottorete per il quinto match point del set. Si fa male Lorenzo Esposito, al suo posto Pugliatti. Anche il sesto set point di Ortona non si concretizza(è 31 pari). Anche la Domotek non ha la forza di chiudere i set e spreca il suo 3 set point. L’ottavo set point porta la firma di Marshall, ma Zappoli pareggia anche questa. Il quarto set point Domotek si spegne sulla rete(34-34). Nono set point Ortona: neanche questo andrà a buon fine ma, raggiungendo la doppia cifra di set point, Ortona vincerà il set (35 a 37).

Al termine del secondo set, la dirigenza amaranto ha celebrato “i vicini di casa” della Reggio Bic, trionfanti a livello continentale, qualche ora prima sul medesimo rettangolo contro formazioni del calibro di Tel Haviv, Parigi e Vigo. Una sorta di gemellaggio tutto reggino tra abbracci e sorrisi. Parte forte la Domotek: 3 a 0 iniziale con tanto di ace di Marco Pugliatti che provoca il time-out di Ortona. Tanto equilibrio anche in questo terzo set. Giacomini fa un ottimo lavoro sotto rete.(8-12).Francesco Del Vecchio firma il punto dell’8 a 14. Set durissimo per gli amaranto. (14-20). Grande partita per Matteo Bertoli. Pugliatti suona la carica con un ace, quello del 19 a 23. Il set point arriva da un errore al servizio Domotek. Luca Rossato, ancora lui chiude il terzo set il 19 a 24. Ortona che ha tenuto a riposo Marshall.

Equilibrato il quarto set. L’ace di Laganà firma il 7 a 6 Reggio Calabria. Del Vecchio, gioca una grande partita per Ortona che sogna. Squadre molto stanche, errori su errori al servizio. Tra tanti errori si arriva sul 17 pari. La Domotek ha più energie: Laganà e soci famano il 23 a 21. Il finale del set è combattutissimo: 23 pari. Batti e ribatti finale e si va ai vantaggi. Un ace allunga positivamente la serata: la Domotek, con un secondo posto già in tasca dagli altri campi. Termina 26 a 24.

Parte meglio Ortona nel Tiè Break.(3-5). Bertoli, sempre lui, firma l’allungo 5 a 8. Il 6 a 12 palesa l’andamento e la maggiore freschezza di Ortona. Sul 6 a 14, Ortona spreca il primo match point. Luca Rossato, ancora lui, chiude i conti. Vince Ortona 3 a 2.

