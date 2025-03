Eurocup 2025: grande sport, forti emozioni e il trionfo di Reggio BIC

di Sonia Polimeni – Una due giorni all’insegna delle emozioni, dei sogni che diventano realtà, del basket di alto livello, ma soprattutto dello sport, come veicolo di inclusione e di crescita: questa è stata l’Eurocup 3 che è “andata in scena” per il secondo anno consecutivo a Reggio Calabria. Il Palacalafiore della città dello Stretto, ha infatti ospitato questa importantissima manifestazione sportiva internazionale, dove la nostra Reggio Bic, squadra reggina di basket in carrozzina, ha sfidato le migliori squadre provenienti da Francia, Israele, Spagna e Italia.

Ed è proprio partita alla grande, con un esordio vincente in Eurocup, dominando la prima gara del torneo, superando le Volpi Rosse Firenze con un netto 76-59. I ragazzi di coach Cugliandro hanno imposto il proprio gioco fin dai primi minuti, gestendo la partita con intelligenza tattica e grande intensità e negli incontri successivi non sono stati da meno. Infatti hanno battuto poi anche Vigo e in un match, che passerà alla storia come uno dei più emozionanti di questa Eurocup 2025, hanno raggiunto le Final Eight di Eurocup, sconfiggendo il Beit Halochem Tel Aviv.

Per non parlare poi dell’ultima gara contro Parigi di ieri sera, dove la Fisiosanisport Reggio Bic, ha dominato la formazione francese Capsaaa Paris con un netto 82-41. Un match mai in discussione, nel quale la squadra di coach Cugliandro, ha messo in mostra tutta la propria superiorità tecnica e tattica, conquistando un posto tra le migliori otto squadre della Eurocup 2025, che ad Aprile voleranno in Turchia per giocare le Final Eight, in un contesto di altissimo livello.

Un’altra storica pagina sportiva scritta dalla Reggio Bic e un vero e proprio spettacolo per i presenti al Palacalafiore, gremito di appassionati di pallacanestro, bambini e ragazzi e per i numerosi spettatori collegati da tutto il mondo. Un motivo di grande orgoglio per la città di Reggio Calabria e per tutti coloro che l’hanno sostenuta come Fisiosanisport, dalla quale oggi la Bic prende il nome e tutti gli altri sponsor. A tal proposito l’arch. Elisa Crimi, responsabile DIPG Diversità e Inclusione Parità di Genere di Cooprogetti, società di ingegneria, con sedi in Italia e nel mondo, che ha sostenuto Reggio Bic in questa splendida avventura, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di aver contribuito al supporto di questa importante realtà reggina e di aver fatto parte di questo progetto di sport, cultura e integrazione. Crediamo nello sport come strumento di unione e crescita personale, per questo sosteniamo con convinzione iniziative che promuovono partecipazione e inclusione“.

Ed è stata proprio questa, l’aria che si è respirata questi due giorni in città, il grande basket giocato dalla Reggio Bic con un epilogo che ha premiato il duro lavoro e i sacrifici affrontati dall’inizio della stagione, ma fortemente sostenuto dalla città; in un susseguirsi di appuntamenti sportivi dalle forti emozioni, dove i protagonisti sono stati dei giovani che quotidianamente insegnano a lottare, a non arrendersi mai e che con la forza d’animo si può rendere possibile quello che, solo apparentemente, non lo è.