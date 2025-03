Gabry Ponte vince il San Marino Song Contest

Gabry Ponte ha trionfato, come ampiamente previsto, al San Marino Song Contest, guadagnandosi il ruolo di rappresentante della Repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest di Basilea, in programma dal 13 al 17 Maggio.

Parlando dello spettacolo trasmesso ieri in diretta TV, va detto che se Al Bano non entra dalla porta principale, aspettatevi comunque la sua presenza: riesce sempre a farsi spazio con il suo talento e la sua decennale esperienza il palco non ha segreti per l’artista pugliese.

Accade così da anni, e anche ieri sera non è stato diverso. Non rientrato all’ultimo Festival di Sanremo, condotto da Carlo ieri ha addirittura inaugurato la serata del San Marino Song Contest, ricevendo dall’organizzazione un premio alla carriera.

La manifestazione, molto più “tranquilla” delle precedenti edizioni, ha acceso i riflettori sul Teatro Nuovo di Dogana per la finale della quarta edizione di quello che per tre anni è stato conosciuto come “Una voce per San Marino”.

Ile And