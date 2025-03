Novara. Maltrattamenti in famiglia. La Polizia arresta un uomo

Nella mattinata di mercoledì 5 Marzo, la Polizia di Stato di Novara ha arrestato un uomo di origine nigeriana per maltrattamenti in famiglia.

Nello specifico la Squadra Volante veniva inviata dalla sala operativa in Via Monte San Gabriele, in quanto il 118 riferiva di essere intervenuto per una violenza domestica ai danni di una donna.

Gli agenti giunti sul posto udivano le veementi urla di pianto della donna già dalla strada ed entrati nell’abitazione notavano i sanitari impegnati ad arrestare l’ingente fuoriuscita di sangue dal setto nasale della vittima, una donna di origine nigeriana classe ’95.

Nell’appartamento era presente anche il marito della vittima, un uomo di origine nigeriana classe ’98, in evidente stato di agitazione, il quale riportato alla calma veniva accompagnato in Questura per alcuni approfondimenti sulla dinamica.

Nell’appartamento erano presenti tra l’altro i tre figli minori della coppia, visibilmente provati per aver assistito alla violenta aggressione patita dalla loro madre.

Dalle prime indagini esperite presso l’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, dove era stata accompagnata la donna per ricevere le cure mediche, gli agenti, ascoltata la vittima, appuravano che non si fosse trattato di un caso isolato, ma che già nel passato era stata vittima di diverse minacce e aggressioni operate dal marito.

Inoltre la vittima aggiungeva di essere vittima di un’opprimente gelosia attraverso assidue ispezioni del proprio cellulare.

Per quanto occorso e sulla base degli elementi descritti dalla vittima, l’uomo veniva arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e di lesioni aggravate, in quanto la donna veniva dimessa dall’ospedale con una prognosi di 45 giorni.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Novara/articolo/203567cd71a0e6cd9054140351