Villa San Giovanni. Forza Italia denuncia 30 mesi di immobilismo

I consiglieri comunali di Forza Italia a Villa San Giovanni: Santoro, Lucisano, Siclari, Calderone e De Marco, hanno tenuto una conferenza stampa per denunciare politicamente, l’ inadeguata amministrazione della città. Secondo loro, l’amministrazione attuale è caratterizzata da immobilismo, promesse non mantenute e mancanza di trasparenza. Hanno elencato una serie di problemi irrisolti e mancanze in vari settori, tra cui opere pubbliche, servizi sociali, sanità, ambiente, urbanistica e sport.

“Come consiglieri comunali di Forza Italia, sentiamo il dovere di denunciare la grave situazione in cui versa la nostra città, Villa San Giovanni. Da 30 mesi assistiamo a un’amministrazione priva di visione, segnata da scelte discutibili e promesse disattese. In questi mesi di intensa attività come consiglieri di minoranza, abbiamo riscontrato una continua mancanza di trasparenza e di risposte concrete alle nostre sollecitazioni. I problemi irrisolti si accumulano, mentre la città è abbandonata a se stessa. Abbiamo convocato questa conferenza stampa per fare chiarezza e offrire ai cittadini un quadro concreto del degrado amministrativo in cui versa il nostro Comune“.

Queste sono le loro parole riportate dalla nota stampa seguita alla conferenza che si è tenuta presso l’Hotel La Conca. Durante la quale è apparsa la fermezza e la determinazione dei Consiglieri Comunali di Forza Italia nel portare alla luce queste criticità per chiedere risposte concrete all’attuale amministrazione cittadina. “Villa San Giovanni merita un futuro migliore” hanno concluso Santoro, Lucisano, Siclari, Calderone e De Marco. (foto di repertorio)

LL