Cocaina nell’armadio, in arresta 2 persone a Battipaglia (Sa)

Il 5 Marzo u.s. personale del Commissariato P.S. di Battipaglia ha proceduto all’arresto di 2 soggetti, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, i due coniugi sarebbero stati individuati in possesso, nell’armadio della camera da letto, di circa 700 grammi di cocaina e circa 12 grammi di hashish nonché un bilancino elettronico di precisione.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Salerno/articolo/328367ced7f270f10628271947