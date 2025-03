Giornata nazionale del fiocchetto Lilla: l’impegno contro i disturbi del comportamento alimentare

In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare (DCA), il Comune di Reggio Calabria conferma il proprio impegno nella lotta contro queste patologie, che rappresentano un’emergenza sanitaria sempre più diffusa, soprattutto tra i giovani. Palazzo San Giorgio si illuminerà di lilla come segno di adesione alla campagna nazionale.

All’ordine del giorno dell’ultima seduta della 5ª Commissione consiliare (Politiche sociali e della salute, sanità, politiche abitative), presieduta dal consigliere Giovanni Latella, è stata audita Vanessa Polimeni -presidente dell’Associazione Ananke- per individuare e condividere iniziative volte a sensibilizzare la comunità sul tema dei disturbi alimentari.

Il Centro Ananke, primo della regione Calabria e di Reggio Calabria, nasce da un progetto di Villa Miralago, centro specializzato nei disturbi alimentari, con l’obiettivo di diffondere competenze e conoscenze su tutto il territorio nazionale.

Ananke opera, infatti, in piena sinergia con Villa Miralago per garantire un trattamento multidisciplinare ai pazienti nella nostra città.

I centri ambulatoriali Ananke accolgono persone in difficoltà, offrendo uno spazio di ascolto, in particolare per gli adolescenti che rappresentano la fascia più colpita da questi disturbi; dati divenuti peggiori dopo la pandemia.

“I disturbi dell’alimentazione e della nutrizione sono un problema sempre più diffuso, che riguarda da vicino le nostre famiglie” ha sottolineato Vanessa Polimeni.

L’équipe multidisciplinare del Centro Ananke è composta da vari professionisti tra cui la dottoressa Angela Pavone, la dottoressa Rita Tutino, il dottor Antonio Girella e il dottor Gennaro Falcone, psichiatra.

Grazie proprio all’intervento della presidente dell’associazione, i consiglieri della Commissione consiliare hanno acquisito informazioni fondamentali sui disturbi del comportamento alimentare. Spesso si pensa solo ad anoressia e bulimia, ma i disturbi alimentari comprendono anche ortoressia nervosa, binge eating disorder, night eating syndrome, anoressia inversa (vigoressia), vomiting, bigoressia, diabulimia e altre patologie emergenti.

Se trattati adeguatamente, questi disturbi possono essere affrontati e curati; per tali motivi è stata sottolineata la necessità di sensibilizzazione e prevenzione, con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, attraverso un programma mirato rivolto ai più giovani. I consiglieri hanno espresso unanime supporto nell’individuare le migliori strategie per coinvolgere gli studenti; anche attraverso apposite iniziative con le mense scolastiche.

In occasione di questa ricorrenza del 15 marzo, oltre all’illuminazione di Palazzo San Giorgio, verrà ospitato un open day curato direttamente dall’associazione Ananke. Successivamente, con il coinvolgimento diretto delle scuole, si svilupperà un programma di sensibilizzazione e informazione in collaborazione con il settore comunale della Pubblica Istruzione e delle Politiche Sociali.

Il presidente della Commissione, Giovanni Latella, ha espresso soddisfazione e pieno sostegno alle attività del Centro Ananke, ribadendo che “la salute dei cittadini e dei giovani, in particolare, deve essere al centro dell’azione amministrativa, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita della nostra comunità favorendo sempre più cibi sani e sostenibili contro il cibo-spazzatura”.

Comunicato stampa – Comune di RC