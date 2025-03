Lamezia Terme. Rocco Papaleo in scena con “L’ispettore generale” di Nikolaj Gogol

Commedia satirica sulla piccolezza morale di chi detiene il potere e si ritiene intoccabile

Unica tappa in Calabria – Martedì 11 Marzo

Lamezia Terme, 10 marzo 2025 – Rocco Papaleo torna a Lamezia Terme, ospite della rassegna “Vacantiandu”. E lo fa portando in scena un capolavoro della drammaturgia russa “L’ispettore generale” di Nikolaj Gogol.

Unico spettacolo in Calabria, con i suoi 14 attori in scena e un allestimento imponente, vedrà sul palco oltre a Papaleo, anche Elena Aimone, Giulio Baraldi, Letizia Bravi, Marco Brinzì, Michele Cipriani, Salvatore Cutrì, Marta Dalla Via, Marco Gobetti, Daniele Marmi, Mauro Parrinello, Michele Schiano di Cola, Marco Vergani.

Musiche Andrea Chenna, scena Andrea Belli, costumi Margherita Baldoni, luci Alessandro Verazzi. Produzione Teatro Stabile di Bolzano, Teatro stabile di Torino, Teatro Nazionale Tsv e Teatro Nazionale.

Commedia satirica fra le più divertenti che sia mai stata scritta, “L’ispettore generale” si prende gioco della piccolezza morale di chi detiene un potere e si ritiene intoccabile.

L’opera, adattata e diretta da Leo Muscato, è l’espressione emblematica del teatro gogoliano e del suo tentativo di denunciare, attraverso il riso e la comicità, la burocrazia corrotta della Russia zarista, oltre che l’ingiustizia e il sopruso.

In una cittadina della provincia russa, la notizia della visita di un ispettore generale mette in allarme funzionari e notabili: bisognerà nascondere le magagne della pubblica amministrazione, far credere che tutto funzioni alla perfezione, evitare che vengano a galla inefficienza e disonestà.

Il subbuglio è tale che un giovane di passaggio, lo squattrinato bellimbusto Chlestakov, viene scambiato per il misterioso controllore.

Omaggiato da tutti e allettato da offerte di denaro sempre più sfacciate, Chlestakov sfrutta più che può la situazione e si dilegua giusto prima che si scopra il malinteso e venga annunciato l’arrivo del vero ispettore.

Lo spettacolo è inserito nel progetto teatrale “Vacantiandu 2024”, diretto da Nico Morelli ed Ercole Palmieri, finanziato nell’ambito degli Eventi di promozione culturale 2024 Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 della Regione Calabria.

comunicato stampa