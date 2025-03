Alle ore 7.30 circa i Vigili del Fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti, con una squadra e l’autogru, sulla SR 251 in località Sedrano nel territorio comunale di San Quirino (PN) per un incidente stradale nel quale un camion compattatore è uscito di strada ribaltandosi su un fianco senza coinvolgere altri veicoli.

I VV.F. giunti sul posto hanno tagliato il parabrezza del mezzo pesante per liberare dalla cabina l’autista che poi è stato preso in carico dal personale sanitario per le cure del caso. Terminato il soccorso all’uomo si è provveduto a raddrizzare il camion, operazione che è stata fatta utilizzando contemporaneamente la gru dei Vigili del fuoco e un’altra autogru di una ditta privata. Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri e Polizia Locale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/direzione-regionale-vigili-del-fuoco-friuli-venezia-giulia/notizie/mezzo-pesante-si-ribalta-sulla-sr-251