Poggio Mirteto, durante il “Carnevale Liberato” dato alle fiamme fantoccio rappresentante la Meloni

“Dare alle fiamme un manichino raffigurante Giorgia Meloni è un atto ignobile e pericoloso che alimenta solo odio e che non ha alcuna giustificazione.

Quanto avvenuto a Poggio Mirteto durante il “Carnevale Liberato” è l’ennesimo gesto inqualificabile nei confronti del Presidente del Consiglio e che spero trovi la ferma condanna di tutte le forze politiche.

Nell’esprimere a Giorgia Meloni la mia sincera vicinanza, rinnovo l’invito ad abbassare i toni del confronto politico che mai e poi mai deve trascendere in violenza“.

E’ il commento preoccupato del Presidente del Senato per quanto accaduto in quel di Poggio Mirteto, in provicnia di Rieti, dove è stato dato alle fiamme un manichino raffigurante il Presidente del Consiglio.

Alla solidarietà e allo sdegno nei confronti di un gesto che ha molto poco di carnevalesco anche il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, la quale sulla sua pagina ufficiale di X ha scritto: “Il gesto dei predicatori dell’odio non è una carnevalata.

Esprimo piena solidarietà al Presidente Giorgia Meloni per l’ignobile episodio di Poggio Mirteto. Il ripudio della violenza non può essere selettivo, ci aspettiamo una ferma condanna da tutte le forze politiche“.

Ma è un po’ tutto il Centrodestra a fare quadrato attorno alla premier Giorgia Meloni “vittima” di quest’ennesima provocazione di pessimo gusto.

Fabrizio Pace