Sigilli alle key box: un altro stop al self check in per una struttura ricettiva in zona Termini a Roma

Su ordine del Questore resterà chiusa per dieci giorni

Gli ospiti erano regolarmente segnalati alla Questura tramite l’apposito portale, ma accedevano alla struttura in modalità self check in: bastava prelevare le chiavi nelle apposite cassette di sicurezza presenti all’ingresso e seguire le istruzioni che venivano fornite dettagliatamente tramite piattaforma on-line.

Un sistema semplice e a portata di mano, ma che non consente, in spregio alla normativa vigente, di identificare in maniera diretta i clienti e contestualmente verificare la corrispondenza degli stessi con i documenti d’identità trasmessi via e-mail.

A finire, questa volta, sotto i riflettori degli investigatori della squadra operativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale è stata una struttura ricettiva in Via Bixio, nei pressi della stazione Termini che, su ordine del Questore, resterà chiusa per i prossimi dieci giorni.