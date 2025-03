Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani parteciperà domani a Verona all’inaugurazione della quarta edizione di Let EXPO – Logistic Eco Transport, fiera di riferimento in Italia per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, organizzata da ALIS (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile) in collaborazione con Veronafiere.

L’Italia vanta un’importante infrastruttura logistica (62 porti, 24 interporti, 39 aeroporti) e una posizione strategica per gli scambi commerciali europei: è attraversata da quattro dei nove corridoi della rete trans-europea (Baltico-Adriatico, Scandinavo-Mediterraneo, Reno-Alpino, Mediterraneo) ed è parte del corridoio IMEC (cosiddetta “Via del Cotone”), infrastruttura economico-logistica tra Europa, Penisola arabica e Asia meridionale. Nell’ambito della sua strategia di diplomazia della crescita, la Farnesina sostiene e promuove il consolidamento delle connessioni logistiche dell’Italia con il resto del mondo, con un’attenzione particolare per i valichi alpini, i Balcani e il Mediterraneo allargato.

Il settore della logistica ricopre un ruolo chiave per l’economia italiana e la crescita del nostro export. Secondo le stime dell’Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano, nel 2024 il fatturato del comparto logistica conto terzi vale infatti 117,8 miliardi di euro (+1,7% rispetto al 2023). La Fiera accoglie 400 espositori, con una partecipazione attesa di circa 100.000 visitatori.

fonte: https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/03/il-ministro-tajani-domani-a-verona-per-la-cerimonia-inaugurale-di-let-expo-logistics-eco-transport/