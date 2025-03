Bivongi – Convegno sulla manna

Si terrà giovedì 13 marzo 2025, alle ore 15.00, nella sala del Rural Center di Bivongi la tavola rotonda dal titolo “La manna”, un evento dedicato alla tutela e alla salvaguardia dei saperi e delle pratiche patrimoniali simbolo di identità del territorio. La manna, linfa pregiata estratta dai frassini, è uno dei prodotti rappresentativi della nostra terra e una tradizione che rischia di scomparire. Con l’incontro di giovedì intendiamo promuovere un’opportunità per riflettere sull’importanza della sua salvaguardia e per comprendere le sfide e le opportunità legate al suo ciclo produttivo.

L’incontro, promosso dal GAL Terre Locridee in collaborazione con l’ICPI (Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale), in collaborazione con i comuni di Bivongi, Stilo e Pazzano, che è un’occasione per riflettere sul valore storico e culturale della manna e sulle strategie per la sua salvaguardia e valorizzazione, vedrà la partecipazione di esperti, amministratori locali e studiosi. Coordina i lavori il presidente del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì.

Interverranno il sindaco di Bivongi Grazia Zaffino, il sindaco di Pazzano Franco Valenti, il sindaco di Stilo Giorgio Tropeano, l’architetto Domenico Schiava, lo studioso Orlando Sculli, il frassinocultore Giulio Gelardi, l’antropologa del MIC Calabria Virginia De Silva e l’antropologo del MIC Sicilia Fabio Fichera. Dopo il dibattito, conclude il direttore del Gal Terre Locridee, Guido Mignolli. La tavola rotonda rappresenta un’importante occasione di confronto per istituzioni, esperti e cittadini, al fine di preservare un patrimonio immateriale a rischio di scomparsa e promuovere iniziative concrete per la sua trasmissione alle nuove generazioni.

comunicato stampa