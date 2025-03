Francesco Granato eletto vicepresidente vicario di Federproprietà

Ieri, a Roma, nel corso dell’Assemblea nazionale di Federproprietà, convocata per il rinnovo delle cariche sociali per triennio 2025-2027, l’Avv. Francesco Granato è stato riconfermato ai vertici associativi nell’autorevole carica di Vice presidente vicario.

“Una riconferma che premia impegno, merito e capacità. Un ulteriore tangibile riconoscimento del valore del suo lavoro e degli ottimi risultati fin qui conseguiti” ha commentato il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia Pietro Falbo, indirizzando al professionista, tra l’altro componente del Consiglio camerale nonché Presidente dell’Albo Gestori Ambientali della Calabria, le sue felicitazioni con rinnovata stima.

“Desidero esprimere all’Avv. Granato le mie più vive congratulazioni per il prestigioso ruolo che è chiamato ad assolvere e gli auguri di buon lavoro per la prosecuzione di impegni e attività che sicuramente, con lo spirito di sevizio che lo caratterizzano, lo porteranno a raggiungere ulteriori risultati di successo nelle nuove responsabilità che lo attendono. Le continue sfide a cui siamo chiamati nel misurarci in un mercato globale dinamico, ma localmente affannato, richiamano la necessità di più strette collaborazioni e sinergie per la definizione di strategie utili e concrete per uno sviluppo reale e sostenibile. Su questo –conclude il presidente Falbo– nel rinnovare all’Avv. Granato gli auguri di buon lavoro, confermiamo la nostra più completa disponibilità al confronto e alla più utile collaborazione”

Comunicato stampa – Camera di Commercio Catanzaro – Crotone – Vibo Valencia