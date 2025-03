Futsal, il Video Support è un colpo da maestro

Gravina: “Vogliamo utilizzarlo anche nel calcio”. Castiglia: “Un onore”

La prossima Final Eight di Serie A, inserita nel maxi evento nelle Marche (15-23 marzo, CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA COMPLETO), è già storia contemporanea. Presente e futuro non solo nel futsal. Un autentico colpo da maestro quello messo a segno con il Video Support, nato dalla sinergia della Divisione Calcio a 5 con l’AIA.

GABRIELE GRAVINA – È il Presidente della FIGC Gabriele Gravina a impalmare direttamente il supporto tecnologico che verrà utilizzato per la prima volta nella storia nella prossima Final Eight di Serie A, in programma a Jesi dal 19 al 23 marzo.

Ecco il passaggio del numero uno del calcio nel commentare la richiesta ufficiale inoltrata alla FIFA e all’IFAB per utilizzare il Video Support in quei campionati di calcio sprovvisti di VAR: nella stagione regolare del campionato di Serie C (nei playoff e nei playout è già previsto l’utilizzo del VAR) e nella Serie A Femminile professionistica, in attesa di valutarne l’implementazione anche in Serie D.

“Il desiderio di rendere il calcio sempre più moderno e attrattivo per un maggior numero di persone oltre al successo dei test portati avanti nel futsal grazie alla disponibilità dell’AIA e della Divisione Calcio a 5 ci hanno convinti ad ampliare il campo d’applicazione di uno strumento tecnologico di grande aiuto agli arbitri nelle competizioni dove l’investimento economico del VAR non è sostenibile”.

STEFANO CASTIGLIA – Il Presidente della Divisione Calcio a 5 Stefano Castiglia esprime così tutta la sua soddisfazione: “Ringrazio il Presidente Gravina per le belle e importanti parole spese per il nostro sport – dice il numero di Viale Tiziano -, è per noi un onore. Sono felice di evidenziare come il futsal italiano sia tra i primi a introdurre il Video Support nei grandi eventi, di fatto diventando capofila nell’utilizzo di questo strumento a livello mondiale.

Ho fortemente voluto che questo progetto fosse messo in campo, e grazie alle interlocuzioni fra FIFA, FIGC e Divisione Calcio a 5 a pochi mesi dall’inizio della mia presidenza il tutto è diventato realtà, per tali ragioni il mio grazie va al Presidente Gravina per la vicinanza mostrata.

Tale azione sono certo che renderà ancora più spettacolare il futsal, offrirà un valido supporto all’AIA, ma allo stesso tempo creerà ancora più interesse intorno alla nostra disciplina sportiva. Non resta che dare appuntamento per la prossima Coppa Italia”.

