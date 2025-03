L’astronauta della NASA Jonny Kim discuterà del prossimo lancio e della missione

La NASA offrirà l’opportunità di intervistare l’astronauta Jonny Kim a partire dalle 9:00 EDT di martedì 18 Marzo, per presentare la sua imminente missione sulla Stazione Spaziale Internazionale ad Aprile

Le interviste virtuali da Star City, Russia, saranno trasmesse in streaming live su NASA+ . Scopri come guardare i contenuti NASA attraverso una varietà di piattaforme, inclusi i social media. I media interessati a partecipare devono contattare la redazione del Johnson Space Center della NASA a Houston entro e non oltre le 17:00 di lunedì 17 marzo al numero 281-483-5111 o all’indirizzo jsccommu@mail.nasa.gov . Una copia della politica di accreditamento dei media della NASA è disponibile online.

Kim partirà martedì 8 aprile a bordo della navicella spaziale Roscosmos Soyuz MS-27, accompagnato dai cosmonauti Roscosmos Sergey Ryzhikov e Alexey Zubritsky. Il trio trascorrerà circa otto mesi a bordo del laboratorio orbitale prima di tornare sulla Terra nell’autunno del 2025. Durante il suo periodo in orbita, Kim condurrà indagini scientifiche e dimostrazioni tecnologiche per aiutare a preparare l’equipaggio per future missioni spaziali e fornire benefici alle persone sulla Terra.

Kim sta effettuando il suo primo volo spaziale dopo essere stato selezionato come parte della classe di astronauti della NASA del 2017. Originario di Los Angeles, è un tenente comandante della Marina degli Stati Uniti e aviatore navale e chirurgo di volo designati. Kim ha anche prestato servizio come Navy SEAL arruolato. Ha conseguito una laurea in matematica presso l’Università di San Diego e una laurea in medicina presso la Harvard Medical School di Boston. Ha completato il suo tirocinio presso l’Harvard Affiliated Emergency Medicine Residency presso il Massachusetts General Hospital e il Brigham and Women’s Hospital. Dopo aver completato l’addestramento iniziale per candidati astronauti, Kim ha supportato le operazioni di missione e dell’equipaggio in vari ruoli, tra cui responsabile delle operazioni della Expedition 65, collegamento operativo T-38 e ingegnere capo della stazione spaziale Capcom. Segui @jonnykimusa su X e @jonnykimusa su Instagram.

Per oltre due decenni, le persone hanno vissuto e lavorato ininterrottamente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, facendo progredire la conoscenza scientifica e realizzando scoperte di ricerca che non sono possibili sulla Terra. La stazione è un banco di prova fondamentale per la NASA per comprendere e superare le sfide dei voli spaziali di lunga durata e per espandere le opportunità commerciali nell’orbita terrestre bassa. Mentre le aziende commerciali si concentrano sulla fornitura di servizi e destinazioni di trasporto spaziale umano come parte di una solida economia in orbita terrestre bassa , la NASA è in grado di concentrare più risorse sulle missioni nello spazio profondo sulla Luna e su Marte.

fonte: https://www.nasa.gov/news-release/nasa-astronaut-jonny-kim-to-discuss-upcoming-launch-mission/