Portogruaro (Ve). Autocisterna per GPL dopo incidente con mezzo pesante

13:40 – Incidente tra 2 mezzi pesanti in autostrada A\4 nella zona di Portogruaro in provincia di Venezia. Coinvolta un’autocisterna trasportante GPL che ha subito perdita del carico: sul posto il personale dei Vigili del Fuoco che si è attivato per messa in sicurezza dell’arteria.

L’ autostrada è stata chiusa al traffico veicolare e lo sarà sino al termine delle operazioni per motivi di sicurezza. Dell’incidente a Portogruaro ne hanno dato notizia i Vigili del Fuoco sulle loro pagine social ufficiali.

Federica Romeo