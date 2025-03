Riforma dell’accesso a Medicina: Un passo avanti verso il merito

Roma, 11 marzo – La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la riforma che modifica l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, segnando un momento cruciale per il nostro sistema educativo. Con 149 voti favorevoli e 63 contrari, la legge elimina i test di ingresso, consentendo una libera immatricolazione al primo anno di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria.

La selezione degli studenti avverrà ora alla fine del primo semestre, attraverso esami che riflettono le reali competenze. È importante sottolineare che, nonostante l’abolizione dei quiz, continuerà a esserci un numero programmato, garantendo così la qualità della formazione.

Questo provvedimento rappresenta un passo significativo verso un sistema più equo e meritocratico, in cui i nostri giovani non saranno più costretti a cercare opportunità all’estero per realizzare il loro sogno di diventare medici.

Forza Italia sostiene con convinzione questa iniziativa, che non solo risponde alla crescente domanda di professionisti sanitari, ma investe anche nel futuro dei nostri giovani, offrendo loro le migliori opportunità per costruire una carriera solida e gratificante.

comunicato stampa – Chiara Tenerini Onorevole, Forza Italia