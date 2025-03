“Sogno Blu” di Enzo Furci: un viaggio onirico tra forme e colori

Lo Spazio 111, presso l’Associazione LiberArchè, presenta Sogno Blu, la nuova mostra personale dell’artista Enzo Furci, curata dal cultural event manager Elmar Elisabetta Marcianò. Il vernissage si terrà il prossimo 14 marzo alle ore 18:00, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi in un universo pittorico denso di suggestioni oniriche e cromatiche. Con un linguaggio artistico che richiama la scomposizione formale tipiche Enzo Furci costruisce un immaginario visivo in cui il colore diventa protagonista assoluto. Il colore si declina in una gamma di sfumature vibranti che avvolgono lo spettatore in un’esperienza emotiva intensa. Le opere esposte raccontano un viaggio interiore, fatto di volti scomposti e figure sospese tra sogno e realtà, capaci di evocare emozioni profonde e interrogare l’animo umano.

L’approccio di Furci, pur essendo ispirato al Cubismo, si distingue per una cifra stilistica personale, in cui la frammentazione delle forme convive con una ricerca espressiva intima e contemporanea. Elmar Elisabetta Marcianò, curatrice dell’evento, sottolinea come SOGNO BLU rappresenti “una riflessione sul potere evocativo del colore e sulla capacità dell’arte di trasformare la percezione della realtà, invitando il pubblico a lasciarsi trasportare in un universo sospeso tra immaginazione e materia”. L’evento sarà un’occasione unica per conoscere da vicino il lavoro di un artista che, con il suo linguaggio visivo potente e raffinato, si inserisce con originalità nel panorama dell’arte contemporanea. La mostra resterà aperta al pubblico presso Spazio 111 per le settimane successive all’inaugurazione.