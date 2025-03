Dierre come da copione. Superato il Cocuzza 83 a 64

Dierre Reggio Calabria: Petrovic, Railans 14, Trinca 6, Vukosavljevic 12, La Mastra 2, Cernic, Alescio 4, Fazzari 13, Angius 8, Laganà 16, Ripepi, Barrile 8. All. Cotroneo

Peppino Cocuzza: A. De Siqueira, Dmitrovic 30, Ficarra, Scozzaro 6, Doria 4, D’Urzo 5, Nicolò 2, V. De Siqueira 17.

Nonostante fosse in fondo alla classifica il Cocuzza ha onorato la maglia ed ha reso più difficile del previsto il compito agli uomini di coach Cotroneo. Per oltre tre quarti il match è stato sempre in bilico poi la differenza fisica e tecnica ha prevalso e la Dierre è volta a venti punti di distacco.

Riguardo la partita c’è poco da dire se non un ritorno alla doppia cifra di Luca Laganà MVP tra i suoi con 16 punti ed altissime percentuali dalla linea da tre ed il solito Railans vicino a canestro, i due sono stati assistiti da Fazzari anche lui in spolvero questa sera al Pentimele. Buona la regina di Angius.

Tra gli ospiti su tutti Dmitrovic miglior realizzatore dell’incontro che con l’aiuto di V. De Siqueira ha tenuto i suoi in partita sin quando ha potuto. Due punti in più per la Dierre del presidente Filianoti che continuano a respirare aria di alta classifica.

Fabrizio Pace