Forza Italia sostiene Carlo Sangalli alla guida di Confcommercio: Un riferimento fondamentale per il settore

Roma, 12 marzo – L’onorevole Chiara Tenerini, di Forza Italia, esprime le sue più sincere congratulazioni a Carlo Sangalli per la sua riconferma alla presidenza di Confcommercio. “Desidero sottolineare quanto sia significativo avere un leader come Sangalli al timone di un’organizzazione così cruciale per il nostro Paese.

La sua esperienza consolidata, la capacità di analizzare le sfide attuali e la visione lungimirante lo rendono un punto di riferimento indispensabile non solo per il commercio, ma per tutto il sistema produttivo”, afferma Tenerini.

“Sangalli dimostra un impegno costante nel dialogo con le istituzioni e nel supporto alle imprese, contribuendo a delineare un futuro più prospero per tutti i settori economici, dal turismo ai servizi fino alla logistica e alla cultura. La sua autorevolezza e disponibilità nel fornire orientamenti e consigli rappresentano un autentico valore aggiunto per tutti noi”, prosegue l’onorevole.

“Auguro a Carlo un proficuo lavoro in questo nuovo mandato, convinta che continuerà a guidare Confcommercio con la stessa passione e dedizione che lo hanno contraddistinto fino ad oggi”, conclude Chiara Tenerini.

Forza Italia resta al fianco di Sangalli e di tutte le categorie economiche, pronti a sostenere le iniziative che promuovono la crescita e la competitività del nostro Paese.

Comunicato stampa – On. Chiara Tenerini