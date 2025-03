La Viola non passa a Monopoli: 69 a 67 il finale

Manelli Basket Monopoli – Redel Viola Reggio Calabria 69-67 (21-18, 20-13, 13-21, 15-15)

Monopoli: Casato NE, Guarini NE, Aguzzoli 8, Pazin 12, Spati 11, Feruglio NE, Calisi 0, Preira 6, Caleprico NE, Vitale 17, Milosevic 11, Formica 4. Allenatore Carolillo

Reggio Calabria: Idiaru 8, Ani 11, Paulinus 5, Traore 0, Simonetti 0, Marinelli NE, Cessel 3, Donati 2, Stamatis 9, Dell’Anna 18, Bangu 12. Allenatore Cadeo

Arbitri: Paolo Carotenuto di Boscotrecase e Luca Mogavero di Bellizzi

Ancora una sconfitta in trasferta per la Viola Redel Reggio Calabria in questi Play-in Gold del Campionato di Serie B Interregionale. Questa volta i Neroarancio hanno la peggio, anche se di misura, sul difficile campo del Monopoli. Una partita agonisticamente dai ritmi molto elevati che pesano sulle percentuali ma danno l’idea di quanto le due squadre vogliano conquistare la posta in palio.

All’intervallo lungo solo 10 lunghezze a favore del Monopoli dividevano le due formazioni, si può affermare che i parziali sono stati molto equilibrati, la Viola però sempre ad inseguire sino all’inizio dell’ultimo quarto quando inizia il testa a testa. La gara si è decisa soltanto nei secondi finali con una “bomba” di Vitale, quando forse i ragazzi di coach Cadeo si attendevano una conclusione differente dai padroni di casa, essendo quest’ultimi sotto nel punteggio di sole due lunghezze.

Rimane però l’amaro in bocca per com’è stata gestita l’ultima azione che a 7 secondi dalla conclusione vedeva i reggini con la palla in mano nella metà campo del Monopoli e con solo due punti da recuperare. La scelta di un tiro da tre, mal costruito, e la palla che non ha nemmeno toccato il ferro negando anche un possibile rimbalzo, ha segnato la fine delle speranza di Ani e compagni.

Peccato nonostante i tanti errori al tiro, la Viola non aveva assolutamente demeritato con Dell’Anna autentico trascinatore. La squadra del Presidente Laganà è adesso attesa ad un pronto riscatto tra le mura amiche. La Manelli Monopoli invece si gode il primato.

Fabrizio Pace