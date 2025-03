Morto Gian Germano Giuliani, l’imprenditore dell’Amaro

Gian Germano Giuliani, celebre per aver legato il suo nome all’Amaro Medicinale Giuliani, è scomparso a Milano all’età di 88 anni. Un imprenditore visionario, Giuliani ha trasformato la storica azienda familiare in un’importante realtà farmaceutica, sfruttando con maestria la potenza del marketing e della televisione, come dimostrano le celebri pubblicità su Carosello.

Fu l’Amaro Medicinale Giuliani, pubblicizzato come un digestivo dal potere di stimolare rapidamente il fegato, a farlo entrare nelle case degli italiani. I figli, Germano e Gianmaria, oggi alla guida dell’impresa, e gli ami lo ricordano con molto affetto.

