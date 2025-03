Si è tenuta oggi a Palazzo Chigi una riunione sul tema delle criptovalute, per fare il punto sul Dlgs 129 del 2024 in vista della prossima scadenza del 30 giugno 2025, data entro la quale i soggetti che intendono operare in Italia nell’ambito delle cripto-attività dovranno presentare istanza di autorizzazione.

Il Dlgs 129/24 è in linea con il MiCAR, il Regolamento europeo n.2023/1113, che introduce un quadro normativo armonizzato per le valute virtuali. Ha presieduto l’incontro il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e hanno preso parte i ministri dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, dell’Interno, Matteo Piantedosi, il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, il Comandante generale della Guardia di Finanza, Gen. Andrea De Gennaro, il Capo della Polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza, Vittorio Pisani, il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. Salvatore Luongo, il Direttore Generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi, il Direttore del Dis, Vittorio Rizzi, il Direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli e il Direttore dell’Aisi, Bruno Valensise.

fonte: https://www.governo.it/it/articolo/palazzo-chigi-riunione-sul-tema-delle-criptovalute/27933