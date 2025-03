Usi civici: approvate le modifiche alla Legge Regionale

Katya Gentile: “semplifichiamo l’iter e daremo risposte concrete a comuni e privati”

Cosenza, 12.03.2025 – “Nonostante il pit stop forzato a causa della febbre, voglio condividere con voi la grande soddisfazione per l’approvazione, avvenuta ieri in Consiglio regionale, delle modifiche alla legge sugli usi civici, a mia firma e del presidente Filippo Mancuso. Dopo un lungo e proficuo lavoro sulla normativa vigente, che aveva già superato il vaglio del Governo, oggi la arricchiamo e la miglioriamo ulteriormente, rendendola più attuale ed efficace”.

Lo afferma in una nota Katya Gentile, consigliere regionale della Lega Salvini Premier e presidente della VI Commissione consiliare, commentando il via libera del Consiglio regionale alla proposta di legge che integra la normativa del 21 agosto 2007, n. 18 sugli usi civici in Calabria.

“Si tratta di un intervento normativo di fondamentale importanza – spiega Gentile – che risponde in maniera concreta alle esigenze di tanti Comuni e privati cittadini, semplificando le procedure e accelerando le pratiche pendenti. Le nuove disposizioni garantiranno maggiore efficienza amministrativa, evitando lungaggini burocratiche che da anni bloccano la gestione degli usi civici sul territorio”.

Le principali novità della legge. La nuova norma introduce modifiche significative, tra cui:

• Sblocco delle pratiche pendenti nei Comuni, facilitando l’iter amministrativo;

• Ampliamento dell’accesso all’elenco dei Periti Istruttori Demaniali (PID), permettendo l’iscrizione anche ai professionisti iscritti da almeno 10 anni a un ordine o collegio professionale riconosciuto dalla legge;

• Semplificazione dell’iter di assegnazione degli incarichi per le perizie;

• Riduzione delle parcelle professionali, a vantaggio sia dei privati che degli Enti locali;

• Salvaguardia di boschi e pascoli, con un maggiore coinvolgimento attivo dei cittadini nella tutela del patrimonio ambientale;

• Introduzione di una norma di legalità, che esclude dalla possibilità di usufruire di beni gravati da usi civici tutti coloro che abbiano ricevuto una condanna definitiva per reati legati alla criminalità organizzata, contro il patrimonio pubblico o contro la pubblica amministrazione.

“Queste modifiche – conclude Katya Gentile – rappresentano un passo in avanti concreto per risolvere criticità segnalate dai Comuni e dagli operatori del settore. Abbiamo lavorato con impegno per snellire un sistema burocratico troppo spesso farraginoso e permettere ai territori di valorizzare al meglio il proprio patrimonio, garantendo legalità, trasparenza e sviluppo. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato, con la consapevolezza che il nostro lavoro per il bene della Calabria non si ferma qui”.

Katya Gentile Consigliere regionale Lega Salvini Premier Presidente della VI Commissione consiliare

comunicato stampa