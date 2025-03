Weljany Luciano: dalla Repubblica Dominicana al successo internazionale, una storia di passione e determinazione

Raccontaci un po’ di te: chi è Weljany ?

Sono Weljany Luciano, nata nella Repubblica Dominicana (San Juan de la Maguana), una donna che fin da bambina è stata un’amante della bellezza e della moda, nonostante abbia vissuto momenti difficili e con poche risorse economiche. Ma a poco a poco ho imparato che tutto nella vita si ottiene con impegno e dedizione.

Mi considero una persona umile e di buon cuore, una donna intraprendente che lotta per realizzare tutti i propri sogni e ispirare molte donne di oggi, che tutto nella vita è possibile e che non importa da dove vieni, ma dove vuoi arrivare e penso che non c’è niente di più bello che avere la famiglia al tuo fianco, perché in essa impariamo i veri valori. Sono una madre, devota e amorevole, amo passare il tempo con mia figlia, perché quelli sono momenti unici e rari..

Da dove nasce il desiderio di far uscire il brand per le ciglia?

Ho sempre avuto ispirazione per il trucco e le ciglia e da lì mi è venuta l’idea di creare un marchio di ciglia.

Decido di lanciare la mia nuova linea di ciglia Bellawel Lashes nella Repubblica Dominicana nel 2016, dove ha avuto un grande successo da parte del pubblico portando il nome a livello internazionale.

Essendo una grande amica delle donne so che poi hai deciso di fare altro per le tue care ”amiche”, un nuovo brand delle borse, un accessorio indispensabile per noi donne, da dove nasce l’idea?

Ho deciso di creare la collezione Alma, l’anima di Bellawel. La Collezione è nata per raccontare le emozioni presenti in ogni donna, indipendentemente dall’aspetto, la posizione sociale, il mondo in cui vive…Bella Collection è il nome della linea più recente, che ha segnato il debutto del brand nel mercato internazionale. Una collezione che si ispira all’eleganza e alla femminilità, con pezzi che uniscono la raffinatezza dei grandi brand internazionali con un tocco unico.