Campi Flegrei la scossa di terremoto più forte degli ultimi 40 anni: M 4.4

Una forte scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei a svegliato parte dei napoletani nel cuore della notte. Con un’intensità pari a 4.4 e con epicentro il lungomare di Pozzuoli è la più forte registrata dai sismografi dell’INGV degli ultimi 40 anni.

La gente precauzionalmente si è riversata nelle piazze nonostante il maltempo e la pioggia soprattutto nei paesini di Pozzuoli, Bacoli e Bagnoli.

A lavoro i Vigili del Fuoco per portare in salvo persone rimaste bloccate ai piani superiori delle abitazioni e soccorrere chi è stato colpito, per fortuna in maniera non grave, dai numerosi calcinacci venuti giù dagli edifici. Una donna è stata estratta dalla macerie. Il terremoto ai Campi Flegrei si è verificato all’01.15 ad una profondità di 2,5 chilometri. Questa mattina intorno alle 10 l’INGV terrà una conferenza stampa sull’accaduto presso l’Osservatorio Vesuviano.

Ile And